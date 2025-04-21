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Aliağa Futbol'un Şampiyonluk Yarışı Sürüyor

Aliağa Futbol'un Şampiyonluk Yarışı Sürüyor
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3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Aliağa Futbol, Yozgat Belediyesi Bozokspor'u 5-2 mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini aldı ve lider Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1 puan geriden takip etmeye devam etti. Aliağa, son hafta 2. Lig'e yükselmek için şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste altıncı galibiyetini Yozgat Belediyesi Bozokspor'u 5-2 yenerek alan Türkiye liglerinin tek namağlup takımı Aliağa Futbol son hafta öncesi lider Ayvalıkgücü Belediyespor'u 1 puan geriden takibi bırakmadı. 62 puanlı Ayvalık'tan ikili averajı iyi olan 61 puandaki ikinci Aliağa ekibi şampiyonluk ve 2'nci Lig'e yükselmek için son hafta 1923 Mustafakemalpaşaspor'u deplasmanda yenerek rakibinin evinde Play-Off yarışındaki Pazarspor'a takılmasını bekleyecek.

Aliağa kazanır, Ayvalık puan kaybederse zaferini ilan edecek. Aliağa berabere kalırsa ise rakibi yenilirse şampiyon olacak. Sarı-siyahlı ekip, 59 puanda kalan 52 Orduspor FK'nın dahil olduğu üçlü averaj hesabında da iki rakibinden de üstün durumda. Ayvalık kazanırsa galip gelmesi şampiyonluk için yetmeyecek Aliağa Futbol art arda ikinci kez normal sezonu namağlup tamamlamasına rağmen şampiyonluğu kaçırmış olacak. Aliağa, geçen sezon da 3'üncü Lig'deki ilk yılında ligi namağlup bitirip Play-Off'ta elenmişti.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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