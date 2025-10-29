Aliağa Futbol, Türkiye Kupası'nda Galibiyet Serisini Sürdürdü
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanıp zirve yarışına ortak olan Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam etti. 1'inci Lig'de mücadele eden Serikspor'u 4-3 mağlup eden sarı-siyahlılar büyük mutluluk yaşadı. Teknik direktör Polat Çetin her iki kulvarda da galibiyet serilerini sürdürdüklerini belirterek, "Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Serikspor iyi bir rakip. Kupada devam etmek bizi çok sevindirdi. Bu maçın moraliyle ligde deplasmanda oynayacağımız Arnavutköy Belediyespor maçına hazırlanacağız. Bu maçı da kayıpsız geçerek kazanma serimize devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor