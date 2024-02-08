Aliağa Futbol, teknik direktörlük görevine Fatih Çardak'ı getirdi

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Aliağa Futbol, Hakan Şapçı'yla yollarını ayırması sonrası teknik direktörlük görevine beklenildiği gibi Fatih Çardak'ı getirdi. Hafta başında 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Kuşadasıspor'dan ayrılan Çardak, Aliağa'ya 1.5 yıllık imza attı. Kariyerinde daha önce uzun süre Osman Özköylü'nün yardımcılığını yapıp teknik direktör olarak ise Bergama Sportif ve Çankaya FK'yı da çalıştıran 39 yaşındaki Çardak, Başkan Kamil Önal'ın katıldığı imza töreninde, "Projeleri ve hedefleri olan bir camiaya geldiğim için mutluyum. Aliağa Futbol Kulübü'nün başarısı için çok çalışacağız. Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Karabük İdmanyurdu maçından alacağımız 3 puan ile birlikte takımımızı hak ettiği yere taşıyarak, sezon sonu Aliağa şehrinde şampiyonluk coşkusu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Fatih Çardak ekibiyle birlikte takımla ilk antrenmana da çıktı.