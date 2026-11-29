Aliağa Futbol, sahasında GMG Kastamonuspor'u 3-0 yenerek 3'te 3 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa Futbol, sahasında GMG Kastamonuspor'u 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde Sebatspor ve Adana Demirspor'u da yenen İzmir temsilcisi, puanını 32'ye çıkararak zirve takibini sürdürdü.
2'nrci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa Futbol çıkışını sürdürdü. Cumartesi mesaisinde evinde GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelen sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 3 maçını da kazanan Aliağa FK şampiyonluk yarışında iddialı duruma geldi. Sözeri ile birlikte ilk olarak evinde Sebatspor maçını 2-0 kazanan İzmir temsilcisi ardından deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Bu hafta da Kastamonuspor'u farklı geçen Aliağa FK puanını 32'ye çıkarıp zirve takibine emin adımlarla devam etti.