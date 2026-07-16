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Aliağa FK'dan iki imza

Aliağa FK'dan iki imza
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2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa Futbol, tecrübeli orta saha Okan Derici ve ön libero Batuhan Artarslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp ayrıca kaleci Ahmet Pekgöz ve Oğuzhan Yıldırım ile yollarını ayırdı.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol, iki tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlılar 33 yaşındaki orta saha Okan Derici ve 32 yaşındaki ön libero Batuhan Artarslan'ı resmen kadrosuna dahil etti. Okan ve Batuhan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Okan Derici ülkemizde Galatasaray, Konyaspor, Gaziantep FK, Altınordu, Ümraniyespor, Denizlispor, Kırklarelispor ve Adana 01 FK'da top koşturdu.

Son olarak 24Erzincanspor formasını terleten Batuhan ise Trabzonspor, 1461 Trabzon, Şanlıurfaspor, Erzurumspor ve Ümraniyespor'da görev yaptı. Aliağa FK iki futbolcusuyla ise vedalaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kalecimiz Ahmet Pekgöz ve oyuncumuz Oğuzhan Yıldırım'la karşılıklı görüşmeler sonrasında yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ahmet ve Oğuzhan'a kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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