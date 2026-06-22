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Aliağa FK transferde Oğuz Gürbulak'la anlaştı

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Aliağa Futbol, Çorum FK'dan deneyimli orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak ile anlaştı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Aliağa Futbol, son olarak Çorum FK forması giyen orta saha oyuncusu Oğuz Gürbulak'la anlaşma sağladı. Çorum FK'da geride kalan sezonda 35 maçta forma giyen ve play-off şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcunun sarı-siyahlılarla sözleşme imzaladığı kaydedildi. Çorum FK formasıyla geçen sezon 5 gol atıp 4 de asist yapan Oğuz, Konya Şekerspor, Sarayönü Belediyespor, Manavgat Evrensekispor, Samsunspor, Ümraniyespor ve Manisa FK takımlarında da top koşturdu. Aliağa transferde birçok önemli oyuncuyla anlaşmasına rağmen henüz imzaları resmi olarak duyurmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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