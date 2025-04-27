Aliağa Futbol, Namağlup Şampiyon Oldu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son hafta mucizevi bir şampiyonluk yaşayan Aliağa Futbol, namağlup zafere ulaşarak tarihe geçti. Henüz 2 yıl önce amatör ligden çıkan, 3'üncü Lig'de üst üste 2 sene normal sezonu yenilgisiz tamamlayarak tarih yazan Aliağa, son hafta mutlu sona ulaştı. Bu sezon tüm Türkiye liglerinde yenilgisiz tek takım olmayı başaran, liglerin en az gol yiyen takımı da olan Aliağa aylardır kovaladığı şampiyonluğa son hafta ulaştı. Geçen yıl sezonu yenilgisiz tamamlamasına rağmen Play-Off'ta hüsran yaşayan bu sezon da zirveyi hiç devralamayan sarı-siyahlılar, son hafta liderliğe kurulup şampiyon oldu.

Son maçta 1923 Mustafakemalpaşaspor'u deplasmanda 5-1 yenen Aliağa sahada dakikalarca haftaya lider giren Ayvalıkgücü Belediyespor'un alacağı sonucu bekledi. Ayvalık evinde Pazarspor ile 1-1 berabere kalınca Aliağa, 64 puanla son hafta liderliği 1 puan farkla ilk kez alıp 2'nci Lig'e yükseldi. Aliağa, Beşiktaş, Malatyaspor ve Manisa FK'nın ardından namağlup şampiyon olarak tarih yazdı. Maçın ardından şampiyonluk tişörtlerini sırtlarına geçiren Aliağalı futbolcular büyük sevinç yaşadı. İlçedeki şampiyonluk coşkusu geç saatlere kadar devam etti.