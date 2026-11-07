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Aliağa Futbol, Muşspor'la 0-0 berabere kalıp bu sezon ilk kez evinde puan kaybetti

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Aliağa Futbol, Muşspor'la 0-0 berabere kalıp bu sezon ilk kez evinde puan kaybetti
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa Futbol, evinde Muşspor'la 0-0 berabere kalarak bu sezon ilk kez iç sahada puan kaybetti. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki maçta iki takım da gol atamazken Aliağa FK puanını 22, Muşspor ise 23 yaptı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 5 galibiyetin ardından geçen hafta İnegöl Kafkasspor deplasmanındaki 3-2'lik yenilgiyle liderlik koltuğundan inen Aliağa Futbol evinde en önemli rakiplerinden Muşspor'la yenişemedi: 0-0. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada iki takım da golsüz eşitliği bozamadı. Evinde 4'te 4 yaptıktan sonra bu sezon ilk kez iç sahada puan kaybeden Aliağa FK puanını 22, Muşspor ise 23 yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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