Aliağa Futbol Kulübü, Erbaaspor'u 2-0 Yendi

Aliağa Futbol Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecekleri yeni sezonda Erbaaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Maçta Mithat Yaşar ve Seçim Can'ın attığı gollerle Aliağa galibiyete ulaştı. Aliağa Belediye Başkanı ve taraftarlar da kampı ziyaret etti.

İZMİR,

YENİ sezonda TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol Kulübü, Afyonkarahisar kampında oynadığı hazırlık karşılaşmasında Erbaaspor'u 2-0 yenmeyi başardı. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Mithat Yaşar 49'uncu dakikada perdeyi açarken, Seçim Can 60'ıncı dakikada skoru 2-0 yaptı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek ve Yeniçeriler Taraftarlar Derneği takımın Afyon kampını ziyaret etti. Başkan Serkan Acar, müsabakadan sonra teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelip sohbet etti.