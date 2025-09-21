Aliağa Futbol Kulübü, Ankara Demirspor'u 2-0 Yenerek Çıkışa Geçti
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa FK, evinde Ankara Demirspor'u 2-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini elde etti ve puanını 9'a çıkararak başarıyı sürdürdü.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor'a 1-0 yenilen Aliağa Futbol Kulübü, sahasında Ankara Demirspor'u 2-0 yenerek çıkışa geçti. Sarı-siyahlılar 22'nci dakikada Hasan Kılıç'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. Mertcan Açıkgöz, dakikalar 78'i gösterdiğinde Aliağa FK takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, maçı kazanan Aliağa FK evinde 3'te 3 yapıp 9 puana ulaştı. Ankara Demirspor ise 8 puanda kaldı.
