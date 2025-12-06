Aliağa Futbol evinde Kırklarelispor'a karşı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalarak 2'nci sıradaki yerini kaptıran Aliağa Futbol, yarın evinde Kırklarelispor'la karşılaşacak. Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 14'üncü hafta mücadelesinde Berkay Ağış düdük çalacak. Bu sezon evinde oynadığı 6 maçı kazanan sarı-siyahlılar, seyircisi önünde 7'de 7 yapmaya çalışacak.

Grupta 26 puanla zirvenin 6 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan İzmir temsilcisi, 15 puanla 13'üncü basamaktaki Kırklareli takımını yenerek iddiasını sürdürmek istiyor. Türkiye Kupası'da hafta içinde deplasmanda Sivasspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez gruplara kalan Aliağa, B Grubu'nda Iğdır FK (D), Samsunspor, Konyaspor (D) ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak.