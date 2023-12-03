TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Aliağa Futbol, evinde Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup etti. Aliağa Futbol, bu galibiyetle 33 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

Aliağa Futbol, Gümüşhanespor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Aliağa Futbol evinde Gümüşhanespor engelini de aştı: 2-1. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 60'ıncı dakikasında Berkay, Aliağa Futbol'u öne geçirdi: 1-0. Aliağa Futbol 90'ıncı dakikada Mehmet'in golüyle 2-0'ı buldu, konuk Gümüşhanespor 90+2'de Hüseyin'le farkı bire indirdi: 2-1. Ancak kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Aliağa Futbol sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla 33 puana yükselen Aliağa Futbol yenilgisiz liderliğini sürdürdü.