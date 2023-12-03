Aliağa Futbol, Gümüşhanespor'u mağlup ederek liderliğini sürdürdü
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Aliağa Futbol, evinde Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup etti. Aliağa Futbol, bu galibiyetle 33 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup liderliğini sürdüren Aliağa Futbol evinde Gümüşhanespor engelini de aştı: 2-1. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 60'ıncı dakikasında Berkay, Aliağa Futbol'u öne geçirdi: 1-0. Aliağa Futbol 90'ıncı dakikada Mehmet'in golüyle 2-0'ı buldu, konuk Gümüşhanespor 90+2'de Hüseyin'le farkı bire indirdi: 2-1. Ancak kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Aliağa Futbol sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla 33 puana yükselen Aliağa Futbol yenilgisiz liderliğini sürdürdü.