Aliağa Futbol, deplasmanda Somaspor'u 2-1 yenerek 18 puanla 2'nci sırada kaldı

Aliağa Futbol, deplasmanda Somaspor'u 2-1 yenerek 18 puanla 2'nci sırada kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Somaspor'u 2-1 yenen Aliağa Futbol, son 4 maçını kazanarak 18 puana yükseldi ve 2'nci sıradaki yerini korudu. Toplamda 7 maçta 6'ncı galibiyetini alan sarı-siyahlılar, bu hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'u konuk edecek.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor'a konuk olan Aliağa Futbol, rakibini 2-1 yenerek yükselişini sürdürdü. Bu sonuçla son 4 maçını kazanan sarı-siyahlılar, 18 puana yükselip 2'nci sıradaki yerini korudu. Son olarak deplasmanda Elazığspor'a 5-0 kaybeden İzmir ekibi ardından Şanlıurfaspor, Erbaaspor (D), Menemen FK ve Somaspor (D) müsabakalarını kayıpsız geçmeyi başardı. Toplamda 7 maçta 6'ncı galibiyetini alan sarı-siyahlılar zirve takibini sürdürdü. Aliağa FK bu hafta evinde 68 Aksaray Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı