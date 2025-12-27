Aliağa Futbol, Alberk Koç ile anlaştı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 31 puan ve averajla 4'üncü sırada tamamlayan Aliağa Futbol, 28 yaşındaki sol bek Alberk Koç'la anlaşma sağladı. Sarı-siyahlılar deneyimli oyuncuyu 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. Manisaspor'da profesyonel olan Alberk Koç sırasıyla Menemen FK, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve son olarak Amed Sportif forması giydi.

Kariyerinde Süper Lig'de 24, 1'inci Lig'de 91, 2'nci Lig'de 60 maçta görev alan oyuncu, Çaykur Rizespor'da 1'inci Lig, Menemen FK'da ise 2'nci Lig şampiyonluğu yaşadı. Aliağa Futbol Kulübü'ne geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Alberk, "Aliğa FK takımını uzun zamandır takip ediyorum. Yapılan yatırımlarla adından söz ettiren bir kulüp. Hedefim takımımıza katkı vererek önemli başarılara imza atmak" ifadelerini kullandı.