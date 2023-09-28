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Aliağa Futbol, 4 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi

Aliağa Futbol, bu sezon oynadığı 4 resmi maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Edirnespor (D) ve İnegöl Kafkas'ı yenip, Kepezspor'la berabere kalarak 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-siyahlılar, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayıp alkış topladı. Aliağa FK, 4 resmi müsabakada 7 gol atıp, kalesinde 2 gol gördü.