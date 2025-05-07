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Aliağa Futbol, 3'üncü Lig'de Namağlup Şampiyon oldu

Aliağa Futbol, 3'üncü Lig'de Namağlup Şampiyon oldu
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Aliağa Futbol, 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyonluk elde etti. Futbolcular, 1923 Mustafakemalpaşaspor'u 5-1 yenmenin ardından kupayı havaya kaldırdı.

İZMİR,

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyonluğa ulaşan Aliağa Futbol'da şampiyonluk kupası futbolcuların elinde yükseldi. Grupta son hafta 26 Nisan'da 1923 Mustafakemalpaşaspor'u deplasmanda 5-1 yenip, haftaya lider başlayan Ayvalıkgücü Belediyespor'un evinde takılmasıyla şampiyon olan Aliağa'da kupa futbolculara teslim edildi. Geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin tarafından kulüp tesislerinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kulüp Başkanı Turgay Mete, Teknik Direktör Polat Çetin, takım kaptanları Mehmet Fuat Gölbaşı, Oktay Kancı ve Berke Bıyık'a teslim edilen kupayı tüm takım törenle havaya kaldırdı. Aliağalı futbolcular kupa ve madalyalarıyla birlikte şampiyonluk posteri çektirdi. Aliağa ekibi Bölgesel Amatör Lig'den çıktıktan sonra profesyonel ligdeki ilk iki sezonunu namağlup tamamlayarak 2'nci Lig'e ulaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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