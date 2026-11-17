Aliağa FK, yeni teknik direktörü Erkan Sözeri yönetiminde Sebat Spor'u konuk edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Yeni teknik direktörü Erkan Sözeri'yi göreve getiren Aliağa FK, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın evinde Sebat Spor'u konuk edecek. Haftaya 23 puanla 4'üncü sırada giren Aliağa FK, 15 puanla 9'uncu sıradaki Sebat Spor'la Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da karşılaşacak.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Ankaraspor'la 1-1 berabere kalıp teknik direktörü Namet Ateş'le yollarını ayıran ve yeni çalıştırıcısı Erkan Sözeri'yi göreve getiren Aliağa Futbol yarın evinde Sebat Spor'la karşı karşıya gelecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda Onur Can Dolğun'un yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Son 3 maçında 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak zirve yarışında geriye düşen Aliağa FK haftaya 23 puanla 4'üncü sırada girdi. Sebat Spor ise 15 puan topladı ve 9'uncu sırada yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı