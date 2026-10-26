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Aliağa FK ve Ayvalıkgücü Belediyespor, kupada yarın deplasmanda sahaya çıkacak

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Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Aliağa FK, yarın saat 13.30'da Pazarspor'a konuk olacak; Ayvalıkgücü Belediyespor ise 15.00'te Sarıyer'le karşılaşacak. 2'nci Lig lideri Aliağa FK, kupada bu sezon ilk kez sahneye çıkacağı maçı kazanıp yoluna devam etmeyi hedefliyor.

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Aliağa FK, yarın deplasmanda Pazarspor'la karşılaşacak. Pazar İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak. 2'nci ligde liderlik koltuğunda oturup, kupada bu sezon ilk kez sahneye çıkacak İzmir temsilcisi, kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. 3'üncü lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor ise Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda 15.00'te başlayacak kupa randevusunda 1'inci lig temsilcisi Sarıyer'in konuğu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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