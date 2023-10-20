Aliağa FK, Sinopspor'u konuk edecek

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK, 7. hafta mücadelesinde Sinopspor'u konuk edecek. Karşılaşma yarın saat 15.30'da Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. İki takım da henüz yenilgi yüzü görmedi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Aliağa FK, 7. hafta mücadelesinde Sinopspor'u konuk edecek. Bu karşılaşma yarın saat 15.30'da Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Aliağa FK, TFF 3. Lig 1. Grup'taki 7. hafta mücadelesinde yarın Sinopspor'la karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka saat 15.30'da Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Gaziantep bölgesinden Cihan Ölmez yönetecek. Ölmez'in yardımcılıklarını Mehmet Yılmaz Çalışır ve Ömer Akman yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tacdin Özmen olacak. Müsabaka öncesinde ev sahibi ekip Aliağa FK, 16 puanla ligin zirvesinde yer alırken, konuk ekip Sinopspor ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım da kaybetmedi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ilk 6 hafta geride kalmasına rağmen iki ekip de henüz yenilgi yüzü görmedi. Aliağa FK, şu ana kadar 5 galibiyet 1 beraberlik alırken, Sinopspor ise 2 galibiyet 4 beraberlik elde etti. İki takımın da önceliğinin kaybetmemek olduğu karşılaşmada kaybeden takım sezonun ilk yenilgisini almış olacak. Aliağa FK, karşılaşmayı kazanarak liderlik yürüyüşünü sağlam adımlarla devam ettirmeyi isterken, konuk ekip Sinopspor play-off hattının içerisinde kalmak için mutlak galibiyeti hedefliyor.

Öte yandan konuk ekip Sinopspor, son galibiyetini 3 maç önce Tarsus İdman Yurdu deplasmanında almıştı. - İZMİR