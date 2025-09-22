Aliağa FK Sezonun Üçüncü Galibiyetini Aldı, Deplasman Hedefi Beklemede

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şu ana kadar oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyete imza attı. İzmir ekibi, iç sahadaki maçları kazanırken, dış sahada ise henüz galibiyet alamadı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, 5. hafta maçında Ankara Demirspor'u konuk etti. Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İzmir temsilcisi 2-0'lık net bir skorla kazanarak önemli bir galibiyete imza attı. Teknik direktör Polat Çetin yönetimindeki sarı-siyahlılar, bu sonuçla sezonun üçüncü galibiyetini elde etti. İç sahada oynadığı tüm maçları kazanarak güçlü bir performans sergileyen Aliağa FK, deplasman karşılaşmalarında ise aynı başarıyı gösteremedi. Aliağa FK, şu ana kadar dış sahada oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Hedef ilk deplasman galibiyeti

İzmir temsilcisi Aliağa FK, 28 Eylül Pazar günü deplasmanda Manisa ekibi Somaspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Polat Çetin ve öğrencileri, bu zorlu mücadeleyi kazanarak sezonun ilk dış saha galibiyetini almak istiyor. Aliağa FK, bu sezon deplasmanda oynadığı Gebze ve Mardin 1969 maçlarından puan çıkaramamış, ne beraberlik ne de galibiyet elde edebilmişti. Sarı-siyahlı ekip, Somaspor karşısında bu kötü deplasman serisini sona erdirmeyi hedefliyor. - İZMİR