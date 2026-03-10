Haberler

Aliağa FK şampiyonluk yarışında iddialı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta hükmen galip gelen Aliağa FK, son 9 maçta 8 galibiyet alarak 3'üncü sıraya yükseldi ve liderle puan farkını azaltarak şampiyonluk umutlarını artırdı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta ligden çekilen Yeni Mersin İdman Yurdu'yla oynaması gereken maçta hükmen 3-0 galip ilan edilen Aliağa Futbol son 9 maçta 2'si hükmen 8'inci galibiyetini alarak şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma geldi. 9 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İzmir ekibi bu periyotta sadece 1 beraberlik alarak 28 puan topladı. 18'inci haftada 7'nci sırada yer alan Aliağa FK 56 puana ulaşarak 3'üncü sıraya yükseldi. Lider Bursaspor'u 7, 2'nci Kahramanmaraş İstiklalspor'u da 1 puan geriden takip eden Aliağa FK, kalan 7 maç öncesi taraftarına umut aşıladı. Teknik direktör Polat Çetin sonuna kadar zirveyi kovalayacaklarını belirterek, "İyi bir gidişatımız var. Bunu sürdürüp yarışta var olacağız" dedi. Aliağa FK bu hafta bileğinin profesyonel liglerde hiç bükülmediği evinde Arnavutköy Belediyespor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
