Haberler

Ahmet İlhan Özek: "Önümüzde 5 maçlık zorlu periyot var"

Ahmet İlhan Özek: 'Önümüzde 5 maçlık zorlu periyot var'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK'nın futbolcusu Ahmet İlhan Özek, sezonun kalan bölümüyle ilgili yaptığı değerlendirmede, 5 maçlık zorlu süreci başarıyla geçebileceklerine inandığını belirtti.

Aliağa Futbol Kulübü'nün deneyimli futbolcusu Ahmet İlhan Özek, sezonun kalan bölümüyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Önümüzde 5 maçlık zorlu bir periyot var. Bu süreci alnımızın akıyla geçersek sezon sonunda hedeflediğimiz noktada olacağımıza inanıyorum" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, ligin ilk devresini 31 puanla 4. sırada tamamladı. İzmir temsilcisinin deneyimli futbolcusu Ahmet İlhan Özek, yaptığı yazılı açıklamada ilk yarıda ortaya koydukları performansı değerlendirirken, ligin kalan bölümüyle ilgili hedeflerine de değindi. Şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takım olduklarını vurgulayan Ahmet İlhan Özek, "İlk devreyi daha avantajlı bir yerde bitirebilirdik. Ancak yaşadığımız bazı eksiklikler nedeniyle son haftalarda puan kayıpları yaşadık. Buna rağmen play-off potasının içerisindeyiz ve hedefimizde herhangi bir sapma yok" şeklinde konuştu.

"Aramıza katılan oyuncularla güçlü bir birliktelik oluştu"

Takıma katılan yeni transferlerle birlikte yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini dile getiren Özek, "Aramıza katılan oyuncularla güçlü bir birliktelik oluştu. Bu uyumu sahaya yansıtabilirsek başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Önümüzde 5 maçlık zorlu bir periyot var. Bu süreci alnımızın akıyla geçersek sezon sonunda hedeflediğimiz noktada olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye Ordusu: Halep YPG'den tamamen temizlendi

Bir bölge daha YPG'den temizlendi, operasyon tamamlandı
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

AK Parti'ye katılan vekilin bu görüntülerine tepkisi sert oldu
Fidan'dan dikkat çeken çıkış: 'Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama..'

"Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz

Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti