Aliağa FK'dan zirveye dev adım
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa Futbol, Muşspor'u 4-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı ve 47 puana yükseldi. Teknik Direktör Polat Çetin, oyuncularını kutlayarak zirve yarışında iddialı olduklarını belirtti.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışında kader maçlarından birine çıkan Aliağa Futbol önemli rakiplerinden Muşspor'u evinde 4-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Yaklaşık 3 yıldır lig maçlarında evinde hiç yenilgi yüzü görmeyen Aliağa FK, Muşspor engelini de aşarak 47 puana yükseldi. Eski teknik patronu Fatih Çardak'ın çalıştırdığı Muşspor'la arasındaki farkı 2 puana indiren sarı-siyahlılar zirve yarışında iddialı bir konuma geldi. Teknik Direktör Polat Çetin iyi bir oyunla farklı kazandıklarını belirterek, "Önümüzdeki 3 maçın ikisinde hükmen galip geleceğiz. Muşspor maçını kazanmak son derece önemliydi, oyuncularımı kutluyorum. Mücadelemiz devam edecek" dedi. Aliağa FK bu hafta ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan hükmen 3 puan alacak.