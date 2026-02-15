Aliağa FK'dan zirveye dev adım

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışında kader maçlarından birine çıkan Aliağa Futbol önemli rakiplerinden Muşspor'u evinde 4-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Yaklaşık 3 yıldır lig maçlarında evinde hiç yenilgi yüzü görmeyen Aliağa FK, Muşspor engelini de aşarak 47 puana yükseldi. Eski teknik patronu Fatih Çardak'ın çalıştırdığı Muşspor'la arasındaki farkı 2 puana indiren sarı-siyahlılar zirve yarışında iddialı bir konuma geldi. Teknik Direktör Polat Çetin iyi bir oyunla farklı kazandıklarını belirterek, "Önümüzdeki 3 maçın ikisinde hükmen galip geleceğiz. Muşspor maçını kazanmak son derece önemliydi, oyuncularımı kutluyorum. Mücadelemiz devam edecek" dedi. Aliağa FK bu hafta ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan hükmen 3 puan alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor