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2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta Aliağa Futbol Kulübü üst üste üçüncü galibiyetini evinde Kastamonuspor'u 3-0 yenerek alıp zirve yarışını sürdürdü. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada sarı-siyahlıların gollerini 32'nci dakikada Hamza Gür, 62'nci dakikada Okan Derici ve 88'de Altar Han Hidayetoğlu attı. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde çıktığı üçüncü maçı da kazanan Aliağa FK bu skorla puanını 32 yaptı. Kastamonuspor ise 5 puanla alt sıralarda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı