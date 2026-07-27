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Aliağa Futbol, kaleci Halil Yeral ile anlaştı

Aliağa Futbol, kaleci Halil Yeral ile anlaştı
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2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol, transfer çalışmaları kapsamında 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral ile anlaşmaya vardı. Akhisarspor altyapısından yetişen ve Samsunspor, Eyüpspor, Adana 01 FK formaları giyen deneyimli eldiven, geçen sezon Adana 01 FK'da 20 maçta bin 768 dakika süre aldı. Ufak detayların ardından resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-siyahlılar, 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral ile görüştüğü ve anlaşmanın sağlandığı ifade edildi. Ufak detayların ardından Halil'in Aliağa FK ile resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Akhisarspor altyapısından yetişen deneyimli eldiven, Samsunspor, Eyüpspor ve Adana 01 FK'da görev aldı. Geçen sezon Adana 01 FK'da 2'nci Lig'de 20 maça çıkan Halil Yeral bin 768 dakika süre aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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