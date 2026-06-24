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Aliağa FK'da büyük iddia

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Aliağa Futbol Kulübü'nün, yüksek maliyetli transferleri askıya alarak yeni sezonda genç oyuncularla sahaya çıkmayı planladığı iddia edildi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle çok iddialı bir kadro kurmaya çalışan Aliağa Futbol Kulübü'nün frene basarak gençlerle sahaya çıkmayı kararlaştırdığı iddia edildi. Transferde şimdiye kadar resmi olarak açıklamasa da Atabey Çiçek, Kubilay Yavuz, Hasan Hüseyin Akınay, Abdurrahman Üresin, Oğuz Gürbulak, Alper Kahraman, Burak Bekaroğlu gibi alt liglerin önemli futbolcularıyla ön anlaşma yapan Aliağa ekibinin bütün protokolleri askıya aldığı belirtildi. Yönetim içinde anlaşmazlık yaşadığı iddia edilen sarı-siyahlıların çok yüksek maliyetli, iddialı kadro yerine yeni sezonda sahaya gençlerle çıkacağı belirtilirken, kulüpten henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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