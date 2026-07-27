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Aliağa FK, kaleci Halil Yeral ile anlaştı

Aliağa FK, kaleci Halil Yeral ile anlaştı
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Aliağa FK, son olarak Adana 01 FK forması giyen 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral ile prensip anlaşmasına vardı.

Aliağa FK, son olarak Adana 01 FK forması giyen 26 yaşındaki kaleci Halil Yeral ile prensip anlaşmasına vardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirmek için girişimlerini hızlandıran İzmir temsilcisi, son olarak Adana 01 FK forması giyen kaleci Halil Yeral'ı gündemine aldı.

Sarı-siyahlı yönetimin, 26 yaşındaki file bekçisiyle ilk teması kurduğu ve yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı belirtilirken, son detayların da netleşmesinin ardından transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Akhisarspor altyapısında yetişen Halil Yeral, kariyerinde Samsunspor, Eyüpspor ve Adana 01 FK formalarını giydi. Tecrübeli kaleci, geçtiğimiz sezon Adana 01 FK ile TFF 2. Lig'de 20 karşılaşmada görev alırken, toplam bin 768 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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