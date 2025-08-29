Aliağa FK, Gebzespor ile Deplasmanda Karşılaşıyor
2. Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa FK, geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Yarın deplasmanda Gebzespor ile karşılaşacak olan ekip, teknik direktör Polat Çetin’in liderliğinde galibiyet serisi hedefliyor.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddialı kadrosuyla ilk hafta maçında evinde Kahramanmaraş İstiklalspor'u 2-1 mağlup eden ligin yeni ekibi Aliağa FK yarın 2'nci hafta karşılaşmasında deplasmanda Gebzespor'la karşılaşacak. Gebze Alaettin Kurt Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta Mertcan Erölmez görev alacak. Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, galibiyet serisi yakalamak istediklerini dile getirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor