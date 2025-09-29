Haberler

Aliağa FK Deplasmanda Somaspor'u 3-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Aliağa FK Deplasmanda Somaspor'u 3-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor'u 3-0 yenerek deplasmandaki ilk galibiyetine ulaşan Aliağa FK, seri yakaladı ve umut verdi. Teknik direktör Polat Çetin, her maçın önemine dikkat çekti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 1 puana sahip Somaspor'u deplasmanda 3-0 yenen Aliağa FK hem seri yakaladı hem de bu sezon gurbette ilk galibiyetini elde etti. Geride kalan haftalarda oynadığı 2 deplasman maçında Gebzespor ve Merdin 1969 Spor'a 1-0 kaybeden sarı-siyahlılar, Somaspor galibiyetiyle dış saha fobisini de ortadan kaldırdı. Geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u yenip Soma'dan da 3 puanla dönen Aliağa FK ilk kez de 2'de 2 yaptı.

12 puana yükselen Aliağa FK henüz Play-Off potasına giremese de gelecek adına umut verdi. Teknik direktör Polat Çetin moral verici bir galibiyet aldıklarını söyledi. Çetin, "İyi takımların yer aldığı bir gruptayız. Zirve yarışında iddialı konuma gelmek adına her maç çok önemli. 2'de 2 yaparak seriyi yakaladık. Önemli olan bunu sürdürmek" dedi. Aliağa FK gelecek hafta yine deplasmanda Muşspor'la oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
