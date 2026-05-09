Aliağa FK'da sportif direktör Erdem Özgenç oldu

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon önce şampiyonluğu kaçırıp, ardından play-offlarda elenen Aliağa Futbol, yeni dönem yapılanması çalışmaları kapsamında sportif direktörlük görevi için Erdem Özgenç ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, sportif direktörlük görevi için Erdem Özgenç ile anlaşma sağlamıştır. Türk futbolunda önemli kulüplerde forma giyen Erdem Özgenç yeni dönemde bilgi, tecrübe ve vizyonuyla kulübümüzün sportif yapılanmasına katkı sağlayacaktır. Erdem Özgenç'e ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe altyapısında yetişen Özgenç, Boluspor, Kardemir Karabükspor, Bursaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Tuzlaspor formalarını terletti. Futbolculuk kariyerinin ardından Erdem Özgenç son olarak Pendikspor'da sportif direktörlük görevinde bulundu.

