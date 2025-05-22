Aliağa FK'da Kadro Değişimi: Kaptan Fuat Gölbaşı ve Golcü Berke Bıyık ile Yollar Ayrıldı

Aliağa FK'da Kadro Değişimi: Kaptan Fuat Gölbaşı ve Golcü Berke Bıyık ile Yollar Ayrıldı
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3. Lig 3. Grup'ta namağlup şampiyon olan Aliağa FK, yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişikliklere giderek kaptan Fuat Gölbaşı ve golcü Berke Bıyık ile yollarını ayırdı. Kulüp, iki futbolcuya da emekleri için teşekkür etti.

3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyon olarak adını 2'nci Lig'e yazdıran Aliağa FK'da takım kaptanı Fuat Gölbaşı ve yıldız golcü Berke Bıyık'la da yollar ayrıldı. Yeni sezon öncesi kadroda önemli değişimlere giden İzmir ekibinde yapılan resmi açıklamada, "Şampiyon takımımızın kaptanı, namağlup tamamlanan 2 sezon boyunca verdiğin emekler için teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ve, "Vurduğun gol, yolun açık olsun. Namağlup şampiyonluğun en kritik anlarında devreye giren, sahanın fırtınası Berke Bıyık'a bugüne kadar gösterdiği özveri için teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz. Teşekkürler fırtına" cümlelerine yer verildi. Berke Bıyık, bu sezon Aliağa FK takımında çıktığı 20 maçta 8 gol atmıştı. Aliağa'da daha önce 7 futbolcuyla yollar ayrılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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