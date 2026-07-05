Aliağa FK'da Veli ve Mert yeni takımlarıyla imzaladı
2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa Futbol'dan ayrılan stoper Veli Çetin Elazığspor, kanat oyuncusu Mert Çapar ise 24Erzincanspor ile sözleşme imzaladı.
2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol'la yollarını ayıran stoper Veli Çetin ve sarı-siyahlılarla fesih sürecini tamamlayan kanat oyuncusu Mert Çapar yeni takımlarıyla sözleşme imzaladı. Veli Çetin resmen Elazığsporlu olurken, Mert Çapar da 24Erzincanspor'un kadrosuna dahil oldu. 31 yaşındaki Veli Çetin geçen sezon Aliağa FK'da 28 resmi maça çıktı. Golcü kimliğiyle de tanınan deneyimli futbolcu 2309 dakika süre alıp takımına 5 gol katkısı verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı