Aliağa FK'da Adem Yeşilyurt iddiası

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transferde genç ağırlıklı kadro kuran Aliağa FK'nın Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye imza atan Adem Yeşilyurt'u kiralamak istediği öğrenildi. Geçen sezon altyapısından çıktığı Karşıyaka'daki performansıyla dikkat çekip 500 bin Euro bonservis ve sonraki transferinden pay karşılığı Fenerbahçe'ye imza atan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun gelişimini tamamlaması için yeni sezonda kiralık verilmesi gündemde. Adem'i Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK da isterken, Aliağa ekibinin İzmirli futbolcu için devreye girdiği öğrenildi. Genç futbolcu halen Fenerbahçe ile antrenmanlarını sürdürüyor. Adem geçen sezon Karşıyaka'da 2 gol, 2 asistle görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı