Arnavutköy Belediyespor: 3-0
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Futbol evinde Arnavutköy Belediyespor'u 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Aliağa FK 13'üncü dakikada Muammer Sarıkaya'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar 17'nci dakikada penaltıdan Burak Sülayman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. Tahir Babaoğlu 38'inci dakikada Aliağa FK'nın üçüncü golünü kaydetti: 3-0. İkinci yarıda sonuç değişmezken, Aliağa FK bu sonuçla 59 puana yükselip zirve umutlarını sürdürdü. Arnavutköy Belediyespor ise 31 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı