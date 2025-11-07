Aliağa FK, Adanaspor'u Konuk Ediyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a tek golle yenilerek zirve yarışında fren yapan Aliağa FK yarın düşme hattındaki rakibi Adanaspor'u konuk edecek. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Profesyonel liglerde 3 sezondur evinde hiç yenilmeyen sarı-siyahlı ekip haftaya 22 puanla üçüncü sırada başladı. Aliağa FK'nın lider Mardin 1969 Spor'la arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Oynadığı 11 maçta yalnız 1 beraberlik alabilen, 10 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken kalesinde 55 gol gören Adanaspor ise 1 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor.

