Haberler

Aliağa FK'ya genç sağ bek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Aliağa Futbol Kulübü, Konyaspor'un oyuncusu Abdurrahman Üresin'i kiraladı. Ayrıca Erkan Kaş ile de ilgileniyor.

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluk hedefiyle çok iddialı bir kadro kuran Aliağa Futbol Kulübü son olarak 1'inci Lig'de Boluspor forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'i bonservisini elinde bulunduran Konyaspor'dan kiraladı. Kepezspor'da yetişip, ardından önce Serikspor'a, sonra Süper Lig'de Konyaspor'a transfer olan Abdurrahman geçen sezon kiralık forma giydiği Boluspor'da 8 maçta görev yaptı. Aliağa ekibinin Çorum FK'yla Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 34 yaşındaki sol bek Erkan Kaş'la da ilgilendiği ancak oyuncuya birçok kulübün talip olduğu öğrenildi. Aliağa FK, transferde birçok oyuncuyla anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! Operasyonda 293 şüpheli yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bugün yüzlerce kişi yakalandı
Abi-kardeş arasında takı krizi

Abi-kardeş arasında takı krizi
Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi

Bartın'da bulunan İHA ile ilgili yeni detaylar! İşte menşei ülkesi
Kartal’daki Osman Oruç cinayetinde sır perdesi aralandı: Cinayet dedektifleri yüzlerce saatlik görüntü inceledi

İstanbul’daki esrarengiz cinayette düğüm çözüldü
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar

Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor