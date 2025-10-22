Aliağa FK, 3 Maçta 9 Puan Hedefliyor

Haberler

2. Lig Kırmızı Grup'ta büyük bir çıkış yakalayan Aliağa Futbol, düşme potasından kurtulmak isteyen takımlarla karşılaşacak. Hedefleri 3 maçta 9 puan almak ve zirve yarışına katılmak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Yeni Malatyaspor'u 8-1, 1461 Trabzon'u da (D) 3-0 yenerek zirve yarışına ortak olan Aliağa Futbol, 3 haftalık süreçte alt sıralardaki takımlarla karşı karşıya gelecek. Bu hafta 4 puanla düşme potasında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek İzmir ekibi, ertesi hafta ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Arnavutköy Belediyespor'la deplasmanda karşılaşacak.

Aliağa FK son olarak ise evinde puanı bulunmayan Adanaspor'la kozlarını paylaşacak. Bu 3 maçtan 9 puan hedefleyen sarı-siyahlılar, müsabakaları kazanması durumunda zirve yolunda önemli bir fırsat yakalayacak. Lider Mardin 1969 Spor'u 3 puan geriden takip eden 19 puanlı 4'üncü Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin her maçın çok önemli olduğunu belirterek, "Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçtik. Bu istikrarı sürdürmek istiyoruz. Çok kaliteli ve iyi bir kadromuz var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
