TFF 2. Lig: Aliağa FK: 1 1461 Trabzon FK: 0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Aliağa FK, sahasında 1461 Trabzon FK'yı 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın tek golü, Ahmet İlhan Özek'in 90+4. dakikada kaydetti.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Burak Kamalak, Levent Yeşilyurt, Okan Delier

Aliağa FK: Kubilay Anteplioğlu, Veli Çetin, Erhan Kartal, Alberk Koç, Mertcan Açıkgöz (Suat Kaya dk. 71), Burak Süleyman, Oğuzhan Yıldırım, Muammer Sarıkaya, Yusuf Erdem Gümüş (Emre Keskin dk. 46), Harun Kavaklıdere (Tahir Babaoğlu dk. 67), Malik Karaahmet ( Ahmet İlhan Özek dk. 83)

1461 Trabzon FK: Melih Ataş, Hamza Özdemir (Emir Tintiş dk. 46), Alihan Erdogan (Naim Saruhan Dönmez dk. 65), Yusuf Sahin Örnek, Muhammed Sarıkaya, Metehan Yilmaz, Ferhan Evren (Efekan Kıran dk. 90), Recep Gül (Safa Kınalı dk. 46), Ömer Faruk Çalışkan (Yasir Kuduban dk. 90), Enes Karakuş, Süleyman Samet Yılmaz

Gol: Ahmet İlhan Özek (dk. 90+4) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Ahmet İlhan Özek, Erhan Kartal (Aliağa FK), Naim Saruhan Dönmez, Safa Kınalı (1461 Trabzon FK) - İZMİR

