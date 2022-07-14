Ali Yavuz Kol Adana Demirspor'da Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor transfere devam ediyor. Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor transfere devam ediyor. Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol Adana Demirspor ile 2+2 yıllık sözleşmeye imza attı. Adana Demirspor, 21 yaşındaki santrfor Ali Yavuz'u kadrosuna kattı. Galatasaray'dan transfer olan Ali Yavuz daha önce Tarsus İY, Denizlispor ve Keçiörengücü formaları da giydi. Ali Yavuz, U19 Mili Takımı'nda da forma giyiyor. Mavi-lacivertliler transferi sosyal medya hesabından 'Hoş geldin Ali Yavuz Kol' mesajı ile yayınladı. - ADANA İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Ali Yavuz Kol Galatasaray Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ali Yavuz Kol Adana Demirspor'da - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.