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Ali Türkkan, ilk WRC2 startını Acropol Rallisi'nde alacak

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Milli sporcu Ali Türkkan, 2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 8. ayağı Acropol Rallisi'nde ilk WRC2 startını alacak. Türkiye'yi iki ekip temsil edecek.

Milli sporcu Ali Türkkan, 2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 8. ayağı Acropol Rallisi'nde kariyerindeki ilk WRC2 startını alacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi iki ekip temsil edecek.

Geçen yıl Acropol Rallisi'ni WRC3 ve junior kategorilerinde birinci tamamlayan Ali Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile birlikte Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu adına Ford Fiesta MKII ile mücadele edecek.

Son 3 sezondur WRC Masters Cup klasmanında yarışan Uğur Soylu ise co-pilotu Mehmet Akif Yalçın ile GP Garage My Team adına Skoda Fabia RS'nin direksiyonuna geçecek.

Bugün saat 19.00'da seyirci etabıyla başlayacak toplam 1165 kilometre uzunluğundaki rallide 26 Haziran Cuma ve 27 Haziran Cumartesi günleri altışar, 28 Haziran Pazar günü ise 4 özel etap koşulacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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