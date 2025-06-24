Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi

Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor forması giyen Ali Sowe'un yıllık 2.5 milyon maaş ve 3 yıllık sözleşme tekliflerini çok buldu ve transferden vazgeçti.

Süper Lig ekibi Gaziantep Fk, geride bıraktığımız Çaykur Rizespor'da formasıyla etkili bir performans sergileyen golcü futbolcu Ali Sowe için harekete geçti.

ALİ SOWE'UN İSTEKLERİ TRANSFERİ İPTAL ETTİRDİ

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Gambiyalı forvet, Gaziantep FK ile görüşmesinde Güneydoğu ekibinden 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon euro talep etti. Kulüp yönetimi, bu maliyetin mevcut bütçeyi aştığını belirterek transfer görüşmelerini askıya aldı. Kırmızı-siyahlıların uygun maliyetli başka bir golcü arayışına geçtiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Karadeniz ekibinde 40 resmi maçta forma giyen tecrübeli isim, 19 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi

Öyle şeyler istedi ki Süper Lig ekibi transferden vazgeçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
Yıldız futbolcudan Okan Buruk'a telefon: Bir şans daha ver

Yıldız futbolcudan Okan Buruk'a telefon: Bir şans daha ver
İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...

İranlı kadının isyanı: Biz rejimi sevmiyoruz ama...
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
MasterChef'te hijyen krizi!

MasterChef'te şok anlar! Tabağından çıkan cisim herkesi şaşırttı
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
İsrail ateşkese rağmen Tahran'ı vurdu

Uyarılar fayda etmedi! Başkentte 2 büyük patlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.