Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi

Süper Lig ekibi Gaziantep Fk, geride bıraktığımız Çaykur Rizespor'da formasıyla etkili bir performans sergileyen golcü futbolcu Ali Sowe için harekete geçti.

ALİ SOWE'UN İSTEKLERİ TRANSFERİ İPTAL ETTİRDİ

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Gambiyalı forvet, Gaziantep FK ile görüşmesinde Güneydoğu ekibinden 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2.5 milyon euro talep etti. Kulüp yönetimi, bu maliyetin mevcut bütçeyi aştığını belirterek transfer görüşmelerini askıya aldı. Kırmızı-siyahlıların uygun maliyetli başka bir golcü arayışına geçtiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Karadeniz ekibinde 40 resmi maçta forma giyen tecrübeli isim, 19 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.