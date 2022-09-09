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Ali Şaşal Vural 90+2'de penaltı kurtardı

Spor Haberleri

Ali Şaşal Vural 90+2'de penaltı kurtardı

DG Sivasspor sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti.

DG Sivasspor sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk etti. Sivasspor'un kalecisi Ali Şaşal Vural penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.

Uefa Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Sivasspor sahasında Slavia Prag ile 1-1'lik berabere kaldı. Yiğidolar'ın tek golü 42. dakikada Dia Saba'dan geldi. Slavia Prag'ın golünü kaydeden isim ise Olayinka oldu.

90+2. dakikada Slavia Prag kazandığı penaltı atışından yararlanamadı. Sivasspor file bekçisi Ali Şaşal Vural penaltıyı kurtararak takımına bir puanı kazandıran isim oldu.

Taraftarlar maç sonu Ali Şaşal'ı tebrik ederek tezahüratlarda bulundular. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Ali Şaşal Vural Slavia Prag Sivasspor Spor Haberler

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