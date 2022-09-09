Ali Şaşal hayat verdi! Sivasspor, Avrupa'ya puanla başladı
Spor Haberleri
UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor, sahasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. 90+2'de Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal çıkardığı penaltıyla Yiğidolar'ın Avrupa'ya puanla başlamasını sağladı.
Sivasspor ile Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.
ALİ ŞAŞAL 1 PUANI KURTARDI
Karşılaşmanın 4. dakikasında Olayinka'nın golüyle öne geçen Slavia Prag'a 27. dakikada Dia Sabi'A karşılık verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. 90+2'de Sivasspor'dan Keita penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kart gördü. Provod'un kullandığı penaltıyı Ali Şaşal Vural çıkararak takımının Avrupa kupalarına puanla başlamasını sağladı.
Haberler.com - Spor