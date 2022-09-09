Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ali Şaşal hayat verdi! Sivasspor, Avrupa'ya puanla başladı

Spor Haberleri

UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor, sahasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. 90+2'de Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal çıkardığı penaltıyla Yiğidolar'ın Avrupa'ya puanla başlamasını sağladı.

Sivasspor ile Slavia Prag, UEFA Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona erdi.

ALİ ŞAŞAL 1 PUANI KURTARDI

Karşılaşmanın 4. dakikasında Olayinka'nın golüyle öne geçen Slavia Prag'a 27. dakikada Dia Sabi'A karşılık verdi ve mücadele 1-1 sona erdi. 90+2'de Sivasspor'dan Keita penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kart gördü. Provod'un kullandığı penaltıyı Ali Şaşal Vural çıkararak takımının Avrupa kupalarına puanla başlamasını sağladı.

Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Slavia Prag Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title