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Ali Sami Yen kabri başında anıldı

Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, ölümünün 71. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

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Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, ölümünün 71. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Galatasaray'ın kurucusu, ilk başkanı ve sporcusu Ali Sami Yen, 71. ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı. Ali Sami Yen'in, Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yapılan anma törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yöneticiler katıldı. Törende Ali Sami Yen için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Ali Sami Yen'in ardından Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba'nın kabri de ziyaret edilerek dua edildi.

Anmadan sonra Başkan Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özbek, "Bugün kulübümüzün kurucusu Ali Sami Yen Bey'in 71. ölüm yıl dönümü. Onu anmak için toplandık. Dualarımızı kendisine gönderdik. Mekanı cennet olsun. Bize çok büyük bir miras bıraktı. Değerli büyüğümüz sevgili Beşiktaş Başkanı Süleyman Seba'nın mezarını da ziyaret ettik, ona da dualarımızı gönderdik. Onun da mekanı cennet olsun. Bütün yönetici arkadaşlarımla bu anmayı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

(Bora Akyol - Yunus Kılıç - Samet Yalçın /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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