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Ali Palabıyık'tan ilginç Galatasaray sözleri: Ben gösterdim hakemliğim bitti

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Eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Alanyaspor-Galatasaray maçında verdiği kırmızı kart kararı nedeniyle hakemlik kariyerinin sona erdiğini belirten Palabıyık, "En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben gösterdim hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık" dedi.

Eski hakem Ali Palabıyık, Galatasaray için gündem olan sözler sarf etti. Ali Palabıyık, Galatasaray-Konyaspor maçının tartışmalı pozisyonlarını HT Spor'da yorumladı.

"BEN GÖSTERDİM HAKEMLİĞİM BİTTİ"

Galatasaray'ın uzun süredir kırmızı kart görmediğini ifade eden Palabıyık, "Galatasaray şu an çok diken üstünde. Uzun zamandır kırmızı kart görmedi ve bundan dolayı da rakibi Fenerbahçe her hafta müsabaka öncesi veya sonrası bir açıklamayla bunu dile getiriyor. Kabak bir hakemin başına patlayacak. Olmayan bir kırmızı kart... Olan hakeme de olacak benim gibi. En son ben gösterdiğim için söylüyorum. Ben gösterdim hakemliğim bitti. Şimdi arkadaşlar da ondan dolayı mı göstermiyor bilmiyorum ama çok bariz olanları göstersinler artık" dedi.

"KEŞKE VAR ÇAĞIRSAYDI"

Palabıyık, katıldığı bir programda söz konusu pozisyon için hatalı olduğunu söyleyerek "Galatasaray-Alanyaspor maçında Sacha Boey'e kırmızı kart gösterdikten sonra 4. Hakem Erkan Özdamar bana 'Sarı kart' dedi, ona 'Erkan bence kırmızı kart, oyuncunun gol atma şansı var' dedim. VAR Koray Gençerler, keşke izlemem için çağırsaydı." demişti.

Ali Palabıyık'tan ilginç Galatasaray sözleri: Ben gösterdim hakemliğim bitti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıMEHMET K.:

Gerçeklerin ve yalanların birgün gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır. Kedicikler siz busunuz sizin tarihiniz bunlardan ibaret. Gurur duyun eserinizle

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Haber YorumlarıYILMAZ İÇELLİOĞLU:

Onu da hatalı göstermişti,o zaman kendi ifadesiydi

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

TÜRKİYE BAZI ŞEYLER İYİ PRİM YAPAR, 1 DİNE 2 TÜRKLÜĞE 3 GALASASARAYA SALLAMAK. POPÜLER OLMAK İSTİYORSAN BUNLARI YAPACAKSIN. ATTIĞIN İFTİRALAR ÖBÜR DÜNYADA SORULACAK.

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Haber YorumlarıYasar Unal:

30 yıldır devam eden bir süreç bu. Sanki yenilmiş gibi anlatmaya gerek yok. Pek çok örneği var ama iki tanesini söylesek yeter. Servet Çetin FB'de iken kart manyağın çevirmişlerdi. Gs'a geçince kart görmez oldu. Melo Gs'dan İtalya gidince sert futbol oynanan bir ülke olmasına rağmen pek çok maçı gördüğü kırmızı kartlar yüzünden bitiremedi. Formasında kırmızı zaten olunca kırmızı kart gösterme ihtiyacı duymuyor hakemler herhalde GS'a(!).

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Haber YorumlarıSer_hat:

Lan biz senin ne halt olduğunu biliyoruz.uydurma kartını da biliyoruz...

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Haber YorumlarıDuran Turhan:

4 hakem yanlaş gördü sızmış dogru gördünüz ağzınızla diyorsunuz 4 hakem yanlaş oldugunu söyledi deye demekki siz hakem değilsiniz 4 1 kalınca düşünnün

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Haber YorumlarıAhmet Dimli:

bu fetösaray ülkenin beka sorunudur bu fetöcüler yüce divanda yargılanıp tasfiye edilmedikçe ülke tehdit altındadır bu fetösarayin yöneticileri yargılanıp hak ettikleri cezayı almalıdır ve geriye dönük bütün maçları incelenmelidir bu camia ülke federasyonunu hakemliğini yönetiyor düşenleri çıkanları şampiyon olanlara fetösaray karar veriyor bu yapıdan kurtulmadigi sürece bu böyle devam eder

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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

GS kadar başınıza taş düşşün

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Haber YorumlarıMGk:

Sahibi Fenerli kanal da çalışıyorsun diye yaşamana gerek yok.. Altınordu maçında VAR penaltı yok diyor sen ısrarla var deyip çalıyorsun TFF biletini kesiyor bunun üstünü kapatmak için SIVAMA YAPMA

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Haber Yorumlarıoltan afatsum:

UEFA Türkiye de olanları takip etmiyor mu doğrusunu yanlışını

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