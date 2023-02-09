Ali Koç yeni kararı paylaştı! Süper Lig maçları şifresiz yayınlanabilir

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF ile yapılan toplantının ardından futbolda yapılan yeni planlamaları açıkladı. Koç, deprem felaketiyle mücadele eden ülkemizin maçları şifresiz seyredebilmesi için yayıncı kuruluşla görüşeceklerini söyledi.

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF ile yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, deprem felaketiyle mücadele eden vatandaşlarımızın maçları şifresiz seyredebilmesi için çalışma yaptıklarını açıkladı.

"KENDİLERİNE SUNACAĞIZ

Ali Koç bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yayıncı kuruluşa çok iş düşüyor. Belki bu aradan sonra ligin ilk 2-3 haftasını, en azından ilk 1 haftayı tüm halkımızın izleyeceği şekilde şifresiz yayınlanması fikrini kendilerine sunacağız" dedi.

"11 HAZİRAN'DA BİTMESİ LAZIM"

Ligin 11 Haziran'da bitmesi gerektiğini söyleyen Koç, "11 Haziran'a kadar bitirmemiz lazım, Şampiyonlar Ligi finalimiz var. Belki 2-3 tane hafta içi maçı eklenmek durumunda. Oyuncu sözleşmeleri 31 Mayıs'ta bitiyor" diye konuştu.

"3-4 MART'TAN ÖNCE OYNAYABİLİRİRZ"

Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanmayan 3 maç ve ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının ligler başlamadan oynanmasını planladıklarını sözlerine ekleyen Ali Koç, "Arada oynanmayan 4 maç var. Pazartesi günü oynanmayan 3 maç ve Beşiktaş – Antalyaspor maçı var. Bunların da lig başlama tarihi şu an 3, 4 Mart diyoruz. Ondan 3, 5 gün önce tamamlanarak ligi bıraktığımız yerden, haftaları kaydırmadan takvimi devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.