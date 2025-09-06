Haberler

Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu

Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu
Güncelleme:
Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan mevcut başkan Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini kulübün divan kuruluna teslim etti. İşte o liste...

Süper Lig devi Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaklaşırken mevcut başkan Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.

YÖNETİM KURULU LİSTESİNİ TESLİM ETTİ

Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini kulübün divan kuruluna teslim etti.

İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi;

  1. Sertaç Komsuoğlu
  2. Agah Ruşen Çetin
  3. Ahmet Ketenci
  4. Burak Çağlan Kızılhan
  5. Esin Güral Argat
  6. Fethi Pekin
  7. Hulusi Belgü
  8. Ali Alper Alpoğlu
  9. Cenk Öztanık
  10. Eren Ali Dişli
  11. Eyal Tarablus
  12. Hüseyin Bozkurt
  13. Korkut Nedim Keçeli
  14. Hakan Safi
  15. Mustafa Kemal Danabaş
  16. Özgür Özaktaç
  17. Özgür Peker
  18. Şanser Özyıldırım
  19. Muzaffer Kerem Ersoy
  20. Rıfat Perahya
  21. Selma Altay Rodopman

Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
