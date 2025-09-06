Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan mevcut başkan Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini kulübün divan kuruluna teslim etti. İşte o liste...
Süper Lig devi Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaklaşırken mevcut başkan Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.
YÖNETİM KURULU LİSTESİNİ TESLİM ETTİ
Fenerbahçe'de yeniden başkan adayı olan Ali Koç, yeni yönetim kurulu listesini kulübün divan kuruluna teslim etti.
İşte Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi;
- Sertaç Komsuoğlu
- Agah Ruşen Çetin
- Ahmet Ketenci
- Burak Çağlan Kızılhan
- Esin Güral Argat
- Fethi Pekin
- Hulusi Belgü
- Ali Alper Alpoğlu
- Cenk Öztanık
- Eren Ali Dişli
- Eyal Tarablus
- Hüseyin Bozkurt
- Korkut Nedim Keçeli
- Hakan Safi
- Mustafa Kemal Danabaş
- Özgür Özaktaç
- Özgür Peker
- Şanser Özyıldırım
- Muzaffer Kerem Ersoy
- Rıfat Perahya
- Selma Altay Rodopman