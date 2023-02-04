Ali Koç'un Valencia için kullandığı kelime sonrası Galatasaraylılar harekete geçti: Başkanın sana aptal diyor

Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir pozisyonu anlatırken Valencia için "Aptalca bir hareket yapıyor." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine sosyal medyada harekete geçen Galatasaray taraftarı, Valencia'yı etiketleyerek "Başkanın bak sana ne dedi" ifadelerini kullanıp, Ali Koç'un videosunu paylaştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Koç'un toplantıda Enner Valencia için kullandığı bir kelime sosyal medyada gündem oldu.

"APTALCA BİR HAREKET YAPIYOR"

Tartışmalı bir pozisyonu anlatırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Valencia aptalca bir hareket yapıyor, bana göre sarı kartla geçiştirilebilir. Ama hakem görmüyor, hakemin arkasında oluyor olay." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARI HAREKETE GEÇTİ

Koç'un Valencia için kullandığı "Aptalca" ifadesi sonrası Galatasaray taraftarı harekete geçti. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler sosyal medyada Valencia'yı etiketleyerek, "Başkanın sana aptal diyor" şeklinde mesajlar attı.