Ali Koç'un sağlık temennisine Sadettin Saran'dan bomba cevap

Fenerbahçe Kulübünde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldı.

KOÇ'TAN SAĞLIK VE ŞANS DİLEĞİ

Mazbata töreninde konuşan Ali Koç, yeni başkan için temennilerini dile getirdi. Koç, "Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh ve beden sağlığını bozan işler. Sonra kudret, kuvvet ve dirayet diliyorum. Bizim de yapabileceğimiz bir şey varsa her zaman hazırız. Maçlarda da her zaman görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

SARAN'DAN GÜLÜMSETEN YANIT

Sadettin Saran ise Koç'un sözlerine gülerek, "Şimdiden başladı bile" cevabını verdi. Bu esprili yanıt, törende salondakileri güldürdü ve sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

"TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK BİR SEÇİM OLDU"

Devir teslimde ayrıca konuşan Ali Koç, "Türkiye için örnek bir seçimi geride bıraktık. Bizim dönemimizde doğru düzgün devir teslim yapamadık ama Sadettin Başkan döneminde devamlı paslaşıyoruz. Çok fazla bilgi, çok fazla devam eden iş var. 38. başkanımız hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin" dedi.