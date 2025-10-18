Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya kulübün eski başkanları Ali Koç ve Aziz Yıldırım da katıldı.

Toplantı boyunca sakin bir atmosfer hakim olsa da, iki eski başkanın kısa diyaloğu ve o esnadaki görüntüler, sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.

"BENİ UNUT!" DİYALOĞU VE MAKAS ANINA DAMGA

Aziz Yıldırım, konuşmasını tamamlayıp kürsüden indikten sonra Ali Koç'un yanına giderek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Salondaki basın mensuplarının da takip ettiği o anlarda, Yıldırım'ın Koç'un yanağından makas alması dikkat çekti.

İkilinin diyaloğu şöyle kayda geçti:

Aziz Yıldırım: "Beni unut! Bak beni unut!"

Ali Koç: "Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!"

Aziz Yıldırım: "Ama unutmuyorsun!"

Ali Koç: "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun."

Aziz Yıldırım: "İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?"

KOÇ'UN OTURUŞU TEPKİ ÇEKTİ

Diyalog sırasında kameralara yansıyan bir başka detay ise Ali Koç'un bacak bacak üstüne atarak yerinden kalkmaması oldu. Aziz Yıldırım yanına geldiğinde Koç'un rahat tavrını sürdürmesi, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Birçok kullanıcı, "Yaşça büyük bir başkan ayağa kalkılarak karşılanmalıydı", "Saygı eksikliği" ve "O an Fenerbahçe'ye yakışmadı" yorumlarını yaptı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Toplantıdan paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kez izlenirken, Ali Koç'un oturuşu hakkında yüzlerce eleştirel yorum yapıldı. Bazı taraftarlar Koç'un tavrını "soğukkanlılık" olarak değerlendirirken, büyük bir kesim bunu "saygısızlık" olarak nitelendirdi. Yıldırım'ın ise tüm bu anlarda sakin ve samimi tavrını koruması, tarafsız izleyicilerden takdir topladı.